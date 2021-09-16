Старейший - 32-ой украинский турнир танцев Парад надежд-2021 пройдет в октябре

Тридцать второй Международный фестиваль по спортивным танцам Парад надежд-2021 состоится 16-17 октября 2021 года: из-за локдауна фестиваль был перенесен с весны этого года на осень. Эмоциональный праздник танца и красоты с участием около тысячи спортсменов со всей Украины и около сотни судей из Украины и Европы состоится в столичном выставочном центре "АККО Интернешнл" (проспект Победы, 40-Б).

Организаторы - столичная Школа танцев Федорчук (Спортданс) при поддержке Группы компаний "Фокстрот" и лично Геннадия Выходцева приглашают на танцевальный фестиваль киевлян и гостей столицы.

Организаторы разыграют 300 комплектов медалей, соревнование будет проходить два дня в восемь отделений: 9-00, 12-00, 15-00, 19-00, в отличие от прошлых фестивалей, которые имели только шесть отделений.

"Мы разделили соревнования на четыре отделения, чтобы избежать скопления людей. Все участники и гости будут в масках, исключение может быть только для спортсменов, которые находятся на танцполе", - рассказывает Валентина Федорчук, основательница международных соревнований "Парад надежд", председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца в Украине, заслуженный тренер Украины.

Традиционно на паркете развернется борьба за Кубок Фокстрота. Кубок Фокстрот от сети бытовых и электронных устройств является уникальным - единственная в мире награда за лучшее исполнение одноименного танца. Уже вдевьятнадцятеро бренд Фокстрот вручит его лучшей паре исполнителей сложного танца европейской программы танцев. Судьи оценят пару за ритмичностью, красотой линии движений и органичностью - насколько пара живет танцем, насколько это жизнь естественное для них.

"Благодарна сети "Фокстрот" за эту традицию, за усилия по популяризации одноименного танца на Параде надежд, ведь кубок Фокстрота - одна из самых ярких изюминок нашего праздника", - говорит Валентина Федорчук.

"32-й год подряд "Парад надежд" подтверждает статус двигателя развития спортивного бального танца в Украине. Турнир уже стал нематериальной ценностью украинского искусства и спорта. Он старше независимости Украины на 2 года. Он проходил даже в периоды жестких финансовых и политических кризисов. Надеюсь, выдержит и испытание коронакризисом. Желаю турниру дальнейшего роста, вдохновения и легкого паркета всем его участникам", - комментирует событие Геннадий Выходцев, соучредитель ГК "Фокстрот", который является генеральным партнером турнира уже в течение 19 лет.

Кроме уникального и единственного в мире Кубка Фокстрот международный фестиваль Парад Надежд известен в национальной танцевальной среде грандиозным по своему качеству подбором судей. На турнир Валентины Федорчук охотно приезжают настоящие звезды мирового паркета. Постоянные визитеры - неоднократные чемпионы мира и Европы англичане Грэхэм Освик и Алекс Иванец (Великобритания), Стефан Осенкоп и Бен Борк из Германии, Андреа Чигарелли и Фиоре Манзиони (Италия), Януш Бялый из Польши, Андрей Андроник из Молдовы. К судейству приглашены известные специалисты украинского танцевального сообщества.

В большинстве своем участники турнира дают положительные отзывы об уровне организации турнира и отношение к участникам. К примеру, еще на старте, когда пары проходят по танцполу традиционной колонной, все спортсмены получают подарки отпартнера старт-приза. Молодые танцоры имеют подарки от Доброго партнера-производителя мягких игрушек ТМ "Гулливер Страна" и танцевального магазина Dance me.

Гостей организаторы размещают в гостинице "Рэдиссон Блу Подол", а комфортный зал для соревнования обустраивает ТМ "AmG Service" (застройка и оборудование международных соревнований).

Информационную поддержку "Парада надежд 2021" традиционно осуществляют медиапартнеры: информационное агентство РБК-Украина, информационное агентство "Интерфакс-Украина", всеукраинское издание "Зеркало Недели - Украина", всеукраинская газета "День". Освещение хода событий турнира осуществляет тематический портал. Промо-партнером седьмой год подряд становится PR-агентство BeMyMedia.

Самые яркие анонсы и релизы на странице турнира в Facebook и в Instargam.

Автор фото - Дарья Бубликова, текст подготовила - Алевтина Демуцкая