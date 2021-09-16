Найстарший - 32-ий- український турнір танців Парад надій-2021 вже у жовтні

Тридцять другий Міжнародний фестиваль зі спортивних танців Парад надій-2021 відбудеться 16-17 жовтня 2021 року: через локдаун фестиваль був перенесений з весни цього року на осінь. Емоційне свято танцю та краси за участю близько тисячі спортсменів з усієї України та близько сотні суддів з України та Європи відбудеться у столичному виставковому центрі "АККО Інтернешнл" (проспект Перемоги, 40-Б).

Організатори - столична Школа танців Федорчук (Спортданс) за підтримки Групи компаній "Фокстрот" та особисто Геннадія Виходцева запрошують на танцювальний фестиваль киян та гостей столиці.

Організатори розіграють 300 комплектів медалей, змагння за лідерство відбуватимуться два дні у вісім відділень: 9-00, 12-00, 15-00, 19-00, на відміну від минулих фестивалів, які мали лише шість відділень.

"Ми розділили змагання на чотири відділення, щоб уникнути скупчення людей. Всі учасники й гості будуть в масках, виняток може бути тільки для спортсменів, які знаходяться на танцполі", - розповідає Валентина Федорчук, засновниця міжнародних змагань "Парад надій", голова колегії суддів Асоціації спортивного танцю в Україні, заслужений тренер України.

Традиційно на паркеті розгорнеться боротьба за Кубок Фокстрота. Кубок Фокстрот від мережі побутових та електронних пристроїв є унікальним - єдина у світі нагорода за найкраще виконання однойменного танцю. Вже вдев'ятнадцятеро бренд Фокстрот вручить його найкращій парі виконавців найскладнішого танцю европейської програми танців. Судді оцінять пару за ритмічністю, красою лінії рухів та органічністю - наскільки пара живе танцем, наскільки це життя природне для них.

"Вдячна мережі" Фокстрот "за цю традицію, за зусилля з популяризації однойменного танцю на параді надій, адже кубок фокстроту - одна з найяскравіших родзинок нашого свята", - каже Валентина Федорчук.

"32-й рік поспіль "Парад надій" підтверджує статус двигуна для розвитку спортивного бального танцю в Україні. Турнір вже став нематеріальною цінністю українського мистецтва та спорту. Він старший за незалежність України на 2 роки. Він проходив навіть у періоди жорстких фінансових та політичних криз. Сподіваюся, витримає й виклик коронакризою, та бажаю турніру подальшого росту, натхнення та легкого паркету всім його учасникам", - коментує подію Геннадій Виходцев, який є генеральним партнером турніра вже протягом 19 років.

Крім унікального та єдиного у світі Кубку Фокстрот, міжнародний фестиваль Парад Надій відомий у національному танцювальному середовищі грандіозним за своєю якістю підбором суддів. На турнір до Валентини Федорчук залюбки приїздять справжні зірки світового паркету. Постійні візитери – неодноразові чемпіони світу та Європи англійці Грехем Освік та Алекс Іванець (Велика Британія), Стефан Осенкоп та Бен Борк з Німеччини, Андреа Чігареллі та Фіоре Манзіоні (Італія), Януш Бялий з Польщі, Андрій Андроник з Молдови. Потужно представлені й українські судді на Параді - до суддівства запрошені найвідоміші фахівці української танцювальної спільноти.

Практично всі учасники турніру дають позитивні відгуки про рівень організації турніру та відношення до учасників. До прикладу, ще на старті, коли пари проходять по танцполу традиційною колонною, всі спортсмени отримують подарунки від сокового партнера – ТМ "Садочок" компанії Pepsico в Україні. Наймолодші танцюристи мають подарунки від доброго партнера, виробника м’яких іграшок ТМ "Гулівер Країна" та танцювального магазина Dance me.

Гостей організатори розміщують у готелі "Редіссон Блу Поділ", комфортний зал для змагання облаштовує ТМ "AmG Service" (забудова та обладнання міжнародних змагань).

Інформаційну підтримку "Параду надій 2021" традиційно здійснюють медіапартнери: інформаційне агентство РБК-Україна, інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", Всеукраїнське видання "Дзеркало тижня - Україна", Всеукраїнська газета "День". Висвітлення перебігу подій турніру здійснює тематичний портал. Промо-партнером сьомий рік поспіль стає PR-агентство BeMyMedia.

Найяскравіші анонси й релізи на сторінці турніру у Facebook і в Instargam.

Автор фото - Дар'я Бубликова, текст підготувала - Алевтина Демуцька