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Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks прекращает работу в России

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Вторник 08 марта 2022 23:40
Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks прекращает работу в России Вывеска Starbucks (Фото: starbucks.com)
Автор: Константин Широкун

Starbucks приостанавливает свою деятельность в России. Компания также прекратит поставки своей продукции в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Американская Starbucks Corp. приостанавливает бизнес в России. Кроме функционирования кофеен, компания прекратит поставки в страну своей продукции.

"Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тысячам сотрудников", - говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона. По состоянию на начало 2022 года в российскую сеть Starbucks входило 130 кофеен.

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