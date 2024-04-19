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Стараннями Луніна. Суперкомп'ютер змінив вибір фаворита Ліги чемпіонів

Фото: "Галактікос" вибили "Манчестер Сіті" в серії пенальті (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Виліт англійського "Манчестер Сіті" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів змусив суперкомп'ютер аналітичної компанії Opta обрати нового головного претендента на євротрофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Analyst.

Півфіналістами Ліги чемпіонів цього тижня стали французький "Парі Сен-Жермен", дортмундська "Боруссія", мюнхенська "Баварія" і мадридський "Реал". Такий підсумок стадії 1/4 фіналу сплутав усі карти штучному інтелекту.

На початку тижня фаворитами Ліги чемпіонів від Opta були "Манчестер Сіті" (31,1%) та іспанська "Барселона" (18,4%). Утім, обидва гранди завершили виступи в головному єврокубку. Тепер головним фаворитом турніру став "Реал", який в серії пенальті здолав "містян" завдяки чудовому виступу воротаря Андрія Луніна.

Королівський клуб здобуде 15-й Кубок чемпіонів із вірогідністю 39%. На вихід "вершкових" у фінал відсоток ще показовіший – 66%. Тим часом на друге місце в списку фаворитів вийшов ПСЖ (27%).

Натомість шанси представників Бундесліги приблизно рівні – "Баварії" та "Боруссії" Д – 17% та 16% відповідно. Цікаво, що шанси на фінал кращими виглядають для дортмундців (40% проти 34%). Вочевидь, шансів пройти "Реал" у півфіналі в "Баварії" небагато.

Перші півфінали Ліги чемпіонів відбудуться 30 квітня-1 травня, а матчі-відповіді зіграють 7-8 травня. Фінал турніру призначений на 1 червня. Вирішальний поєдинок відбудеться на лондонському "Вемблі".

 

До слова, у вівторок ПСЖ у більшості розгромив "Барселону" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".

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БаваріяРеалБоруссіяПСЖЛіга чемпіонів