"Стараниями" власти Украина опустилась на 123 место по уровню доходов населения, - Рабинович

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Политик призвал украинцев во время выборов дать оценку действиям руководства страны

Власть довела Украину до того, что в рейтинге швейцарского финансового конгломерата CreditSuisse по доходам населения страна занимает 123 место – ниже Кении, Камеруна, Непала и Бангладеш. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Есть такой рейтинг CreditSuisse – одного из крупнейших в мире банковских конгломератов, которые дают оценку того, что происходит в мире. И вот, согласно этому рейтингу, по уровню достатка граждане Украины уступают уже жителям таких стран, как Непал, Камерун, Кения и Бангладеш. Наша страна занимает 123 место в мире (среди 140 стран, – ред.)", – заявил парламентарий.

По его словам, несмотря на последние места Украины в различных рейтингах, украинская власть продолжает убеждать народ, что жизнь становится с каждым днем все лучше и лучше.

"Мы с вами все время шли от победы к победе, мы слезли с российской газовой иглы, все время было "покращення", потом вдруг срочно подняли тарифы на газ со словами: "Если бы мы этого не сделали, то мы бы пропали". А куда пропало "покращення"?", – задался вопросом народный депутат.

Политик призвал украинцев дать оценку таким действиям руководства страны во время ближайших выборов.

"Вот рейтинги говорят, что мы самая бедная страна. Читаю заявления Сергея Пашинского (глава комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, – ред.): "За последние 2,5 года пожары на складах ВСУ уничтожили боеприпасов на 2 млрд долларов". Я не думаю, что даже богатая страна может себе такое позволить. Чтобы вы понимали масштабы этой суммы, я напомню, что за 1 млрд долл. власть согласилась вырубить Карпаты и еще в прошлый раз подняла цену на газ. Люди, вы действительно хотите за них голосовать? Одно радует: если даже при таких масштабах разворовывания мы до сих пор живы, значит у нас действительно великая страна", – резюмировал Рабинович.