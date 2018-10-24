"Стараннями" влади Україна опустилася на 123 місце за рівнем доходів населення, - Рабінович

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Політик закликав українців під час виборів дати оцінку діям керівництва країни

Влада довела Україну до того, що в рейтингу швейцарського фінансового конгломерату CreditSuisse за доходами населення країна посідає 123 місце – нижче Кенії, Камеруну, Непалу і Бангладеш. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Є такий рейтинг CreditSuisse – одного з найбільших у світі банківських конгломератів, які дають оцінку того, що відбувається в світі. І ось, згідно з цим рейтингом, за рівнем достатку громадяни України вже поступаються жителям таких країн, як Непал, Камерун, Кенія та Бангладеш. Наша країна посідає 123 місце у світі (серед 140 країн, – ред.)", – заявив парламентарій.

За його словами, незважаючи на останні місця України в різних рейтингах, українська влада продовжує переконувати народ, що життя стає з кожним днем все краще і краще.

"Ми з вами весь час йшли від перемоги до перемоги, ми злізли з російської газової голки, весь час було "покращення", потім раптом терміново підняли тарифи на газ зі словами: "якби ми цього не зробили, то ми б пропали". А куди пропало "покращення"?", – задався питанням народний депутат.

Політик закликав українців дати оцінку таким діям керівництва країни під час найближчих виборів.

"От рейтинги говорять, що ми найбідніша країна. Читаю заяви Сергія Пашинського (голова комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, – ред.): "За останні 2,5 року пожежі на складах ВСУ знищили боєприпасів на 2 млрд доларів". Я не думаю, що навіть багата країна може собі таке дозволити. Щоб ви розуміли масштаби цієї суми, я нагадаю, що за 1 млрд дол. влада погодилася вирубати Карпати і ще в минулий раз підняла ціну на газ. Люди, ви дійсно хочете за них голосувати? Одне радує: якщо навіть при таких масштабах розкрадання ми досі живі, значить у нас дійсно велика країна", – резюмував Рабінович.