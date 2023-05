Стануть неоціненні при контрнаступі. Резніков просить Австралію надати бронеавто Hawkie

Як зазначив міністр, Австралія вже надала нашій державі значну підтримку під час повномасштабного вторгнення РФ, і зробила "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

"Ваші Bushmaster (бронетранспортери "Бушмастер", - Ред.) були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка", - написав Резніков.

Так, глава Міноборони звернувся із закликом до Австралії долучитися до міжнародної танкової коаліції за Україну, і окрім танків "ми мали б за честь отримати австралійські "Хоукі".

Резніков зазначив, що такі бронемашини "могли надати неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".

