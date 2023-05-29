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Стануть неоціненні при контрнаступі. Резніков просить Австралію надати бронеавто Hawkie

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Понеділок 29 травня 2023 02:13
Стануть неоціненні при контрнаступі. Резніков просить Австралію надати бронеавто Hawkie Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство оборони України звернулося до Австралії з проханням надати нашій країні бронеавтомобілі Hawkie ("Хоукі"), а також закликає Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twiter глави Міноборони України Олексія Резнікова.

Як зазначив міністр, Австралія вже надала нашій державі значну підтримку під час повномасштабного вторгнення РФ, і зробила "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

"Ваші Bushmaster (бронетранспортери "Бушмастер", - Ред.) були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка", - написав Резніков.

Так, глава Міноборони звернувся із закликом до Австралії долучитися до міжнародної танкової коаліції за Україну, і окрім танків "ми мали б за честь отримати австралійські "Хоукі".

Резніков зазначив, що такі бронемашини "могли надати неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".

Що відомо про бронеавто Hawkie

Австралійський легкий (7-тонний) бронеавтомобіль "Хоукі" має кілька версій - 4х та 2х-дверний, а також прикордонну. Машина призначена для виконання ряду завдань, включаючи пересування військ, командування та управління, РЕБ, зв'язок, спостереження та розвідку.

Стануть неоціненні при контрнаступі. Резніков просить Австралію надати бронеавто Hawkie

Австралійська бронемашина Hawkie (фото: Michał Derela)

Спочатку "Хоукі" був розроблений у 2010 році для задоволення вимог Сил оборони Австралії (ADF) до легкої броньованої патрульної машини для заміни деяких варіантів Land Rover Perentie. Завдяки своїй високій мобільності, гарному захисту, авто можна використовувати як бойову платформу.

Основне озброєння на "Хоукі": 12,7 мм кулемет або 40 мм автоматичний гранатомет, бойовий модуль із 12,7 мм кулеметом, 40 мм автоматичним гранатометом або протитанковим ракетним комплексом.

Параметри Hawkie: швидкість - 130 км/год, потужність двигуна - 272 к.с та 448 к.с, екіпаж - 4-6 осіб.

Нагадаємо, у лютому глава Міноборони Австралії заявив, що країна надала військову допомогу Україні на суму понад пів мільярда доларів, включаючи 90 бронетранспортерів Bushmaster, артилерію та боєприпаси, та пообіцяв безпілотники та запровадження нових санкцій проти РФ.

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Олексій Резніков Австралия
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