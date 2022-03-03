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Станцию метро в Париже переименовали в честь Украины

Автор: Константин Широкун

В столице Франции одну из станций метрополитена переименовали в честь Украины. В знак солидарности с украинским народом станцию назвали Europe – Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Republicworld.

По инициативе движения Stand with Ukraine станцию парижской подземки Europe переименовали в Europe – Ukraine. Станции на третьей линии метро Парижа сменили указатели, а также временно изменили аудиогид, информирующий о названии пункта, на которую пребывает поезд метро. В переименовании и создании нового логотипа участвовал коллектив парижских художников, а также украинские деятели культуры.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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