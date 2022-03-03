Станцію метро в Парижі перейменували на честь України

У столиці Франції одну зі станцій метрополітену перейменували на честь України. На знак солідарності з українським народом станцію назвали Europe-Ukraine.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Republicworld.
З ініціативи руху Stand with Ukraine станцію паризької підземки Europe перейменували в Europe-Ukraine. Станції на третій лінії метро Парижа змінили покажчики, а також тимчасово змінили аудіогід, що інформує про назву пункту, на яку перебуває поїзд метро. У перейменуванні та створенні нового логотипу брав участь колектив паризьких художників, а також українські діячі культури.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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