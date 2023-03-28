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На станцію "Академік Вернадський" прибула чергова українська експедиція

Фото: на станцію "Академік Вернадський" прибула чергова українська експедиція (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Наталія Кава

На станцію "Академік Вернадський" прибув дослідницький криголам "Ноосфера" з командою 28-ї української антарктичної експедиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного арктичного наукового центру.

Шлях до української станції з чилійського порту Пунта-Аренас тривав п'ять діб. Під час подорожі криголам йшов через найбурхливішу у світі протоку Дрейка.

У найближчі дні триватиме розвантаження судна. На ньому було доставлено запас їжі, різноманітних речей та пального на цілий рік. Зауважимо, рельєф дна не дозволяє криголаму пришвартуватися біля острова, тому всі вантажі туди перевозять на невеликих човнах.

Серед основних завдань експедиції буде проведення вимірювань та досліджень за трьома напрямами: геофізика, метеорологія та біологія, а також підтримка життєдіяльності станції.

"Вчені та фахівці з 27-ї УАЕ, які рік працювали на "Вернадському", передаватимуть справи колегам з 28-ї УАЕ. Після цього відбудеться традиційна передача станції між експедиціями, і зимівники та зимівниці 27-ї вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати на рік", - сказано в повідомленні.

Фото: на станцію "Академік Вернадський" прибула чергова українська експедиція (facebook.com/AntarcticCenter)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" зафіксували новий сніговий рекорд. Рівень заметів сягає понад три метри.

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Академик Вернадскийполярники