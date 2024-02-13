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Станція метро в Харкові почала протікати через постійні обстріли РФ

Архівне фото: Станція метро в Харкові почала протікати через постійні обстріли РФ (facebook.com/metro.kh)
Автор: Дмитро Браславський

Через постійні ракетні обстріли Харкова в місті відбуваються зсуви грунту. Тому на станції метро "Спортивна" сталося протікання зі стелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КП "Харківський метрополітен".

У підприємстві нагадали, що в безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові численні ракетні влучання.

"Минулого тижня співробітники метрополітену розпочали роботи з усунення протікань, і на сьогодні роботи тривають.  Зазначені роботи потребують значної кількості часу та їх можливо виконувати виключно в нічний період доби, коли не відбувається перевезення пасажирів", - йдеться в заяві.

Зазначається, що вказане протікання не несе загрози підтоплення станції та безпеки перевезень пасажирів. 

Удари РФ по Харкову

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого, росіяни запустили 31 ударний безпілотник типу "Шахед" з території тимчасово окупованого Криму та РФ. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська області.

У Харкові дрони атакували нафтобазу. В результаті атаки сталася величезна пожежа в приватному секторі. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще понад півсотні - постраждали.

Також росіяни вранці 7 лютого вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві.

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