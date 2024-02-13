RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Станция метро в Харькове начала протекать из-за постоянных обстрелов РФ

Архивное фото: Станция метро в Харькове начала протекать из-за постоянных обстрелов РФ (facebook.com/metro.kh)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни почвы. Поэтому на станции метро "Спортивная" произошло протекание с потолка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Харьковский метрополитен".

В предприятии напомнили, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания.

"На прошлой неделе сотрудники метрополитена начали работы по устранению протечек, и на сегодня работы продолжаются.  Указанные работы требуют значительного количества времени и их возможно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозки пассажиров", - говорится в заявлении.

Отмечается, что указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Удары РФ по Харькову

Напомним, в ночь на 10 февраля, россияне запустили 31 ударный беспилотник типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма и РФ. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская области.

В Харькове дроны атаковали нефтебазу. В результате атаки произошел огромный пожар в частном секторе. Жертвами российской атаки стали семь человек, еще более полусотни - пострадали.

Также россияне утром 7 февраля ударили по Харькову ракетами производства Северной Кореи. Таких ракет насчитали две.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияметроХарьковВойна в Украине