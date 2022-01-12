На станции метро в Харькове обвалился потолок

По его словам, на месте обвала уже работает комиссия метрополитена, выясняет причины инцидент. Самое главное, что никто не пострадал.

"Потолок будут дальше "обстукивать". Так же будут проверены потолки всех вестибюлей всех станций подземки. О причинах обрушения сообщим, как только они будут понятны", - отметил Сидоренко.

Фото: на станции метро "Площадь Конституции" обвалился потолок (Facebook Юрия Сидоренко)