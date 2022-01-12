RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На станції метро в Харкові обвалилася стеля

Автор: Ілона Свиридова

У Харкові на станції метро "Майдан Конституції" обвалилася стеля. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря мерії Харкова Юрія Сидоренка.

За його словами, на місці обвалу вже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини інцидент. Найголовніше, що ніхто не постраждав.

"Стелю будуть далі "обстукувати". Так само будуть перевірені стелі всіх вестибюлів всіх станцій підземки. Про причини обвалення повідомимо, як тільки вони будуть зрозумілі", - зазначив Сидоренко.

Фото: на станції метро "Майдан Конституції" обвалилася стеля (Facebook Юрія Сидоренка)

Нагадаємо, напередодні в Харкові сталася пожежа на території Свято-Благовіщенського кафедрального собору, обійшлося без жертв.

До цього в Харкові на ходу загорівся трамвай.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харківметро