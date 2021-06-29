Станции экстренной помощи Кривого Рога передали 21 "скорую", - Резниченко
Криворожская станция экстренной медицинской помощи получила от Днепропетровской облгосадминистрации очередной парк новых "скорых" - медикам передали ключи от 21 автомобиля. Всего в этом году автопарк станции экстренной помощи Кривого Рога обновили более чем наполовину.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в Facebook.
"В машинах - все для помощи "тяжелым" пациентам. Это новое качество медицины. Тысячи спасенных жизней", - отметил он.
Как отмечается на сайте Днепропетровской ОГА, в каждой "скорой" установлены кардиомонитор, электрокардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, кислородные баллоны, вакуумные шины, шейные воротнички и другое необходимое оборудование.
Криворожская станция экстренной медпомощи обслуживает почти 900 тыс. человек. Это жители Кривого Рога, Желтых Вод, Широковского, Софиевского, Пятихатского, Апостоловского и Криворожского районов. В составе Криворожской станции - 8 подстанций. Они расположены во всех районах города.
Ранее, в феврале 2021 года, Криворожской станции экстренной медпомощи передали 12 новых "скорых".
Напомним, ранее Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре создают современную базу для лечения и реабилитации детей.