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Станції екстреної допомоги Кривого Рогу передали 21 "швидку", - Резніченко

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Кривий Ріг, Вівторок 29 червня 2021 14:30
Станції екстреної допомоги Кривого Рогу передали 21 "швидку", - Резніченко Фото: станції екстреної допомоги Кривого Рогу передали 21 "швидку" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Криворізька станція екстреної медичної допомоги отримала від Дніпропетровської облдержадміністрації черговий парк нових швидких - медикам передали ключі від 21 автомобіля. Загалом цьогоріч автопарк станції екстреної допомоги Кривого Рогу оновили більш ніж наполовину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у Facebook.

"У машинах – все для допомоги "важким" пацієнтам. Це нова якість медицини. Тисячі врятованих життів", - зазначив він.

Як зазначається на сайті Дніпропетровської ОДА, у кожній "швидкій" встановлені кардіомонітор, електрокардіограф, дефібрилятор, пульсоксиметр, кисневі балони, вакуумні шини, шийні комірці та інше необхідне обладнання.

Криворізька станція екстреної меддопомоги обслуговує майже 900 тис. людей. Це мешканці Кривого Рогу, Жовтих Вод, Широківського, Софіївського, П’ятихатського, Апостолівського та Криворізького районів. У складі Криворізької станції - 8 підстанцій. Вони розташовані в усіх районах міста.

Раніше, у лютому 2021 року, Криворізькій станції екстреної меддопомоги передали 12 нових "швидких".

Нагадаємо, раніше Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі створюють сучасну базу для лікування та реабілітації дітей.

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