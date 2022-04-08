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Становится ли криптовалюта серьезным классом активов?

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 17:36

Является ли биткоин «золотом XXI века» как его называют многие инвесторы? Совокупная доля богатства, вложенного в криптовалюту, все еще довольно мала, однако инвестиционные банки уже начали принимать ее, хоть и относительно поздно. В некотором смысле они осознали, что больше не могут игнорировать ее.

Становится ли криптовалюта серьезным классом активов?

"Причина, по которой банки и хедж-фонды принимают в этом участие, заключается в том, что этого хотят их клиенты", - отметила Энн Хейден.

"Это имеет прочную технологическую основу, но в основе этого лежат настроения. Любой человек, имеющий крупную сумму денег в фонде, захочет получить 5% в криптовалюте просто потому, что ему сказали, что так и должно быть. Они не знают, почему", - пояснила она.

Хотя некоторые банки создали свои собственные крипто-стартапы и свои собственные версии криптовалют, другие банки предлагают клиентам по управлению состоянием доступ к активам биткоина.

Morgan Stanley был первым инвестиционным банком, который сделал это с тремя отдельными фондами, хотя он предоставляет своим состоятельным клиентам доступ только к тому, что он считает невероятно волатильным активом.

Питер Браун согласен с этим мнением. Он говорит, что этот актив может быть инвестируемым в рамках более широкого портфеля. Однако в качестве самостоятельной инвестиции вы рискуете потерять все свои деньги, предупреждает он.

"У нас есть одна вещь, которую мы называем стратегией Юнкера. Это что-то невероятно волатильное, во что вы вкладываете определенное количество денег и готовы их потерять".

"Это как копеечные акции. Ваши инвестиции, скорее всего, упадут до нуля, но, если они вырастут до 10 пенсов, вы заработаете в 10 раз больше своих денег. Но вы должны быть готовы потерять все свои инвестиции. Вот такая это азартная игра", - пояснил он.

Даже несмотря на недоверие к криптовалютам, центральные банки разрабатывают свои собственные версии цифровых валют.

Ожидается, что законопроект, прокладывающий путь к созданию цифрового евро, будет опубликован уже в начале 2023 года, и предполагается, что его версия может быть готова к использованию к середине десятилетия.

На сайте ЕЦБ цифровая валюта описывается как "как банкноты, только цифровые", и подчеркивается, что она будет предназначена для дополнения, а не для замены физического евро.

Энн Хейден говорит, что участие центральных банков в создании цифровой валюты вполне ожидаемо, учитывая, что от этой концепции невозможно отказаться.

"Они беспокоятся, что появление цифровых валют ослабит их собственные валюты", - говорит она.

Питер Браун придерживается аналогичного мнения, но считает, что в конечном итоге будут использоваться версии Центрального банка.

"Если у вас есть регулируемая версия, то именно к ней обратится крупный бизнес. Альтернативой будут версии для черного рынка. Всегда будут подозрения относительно того, кто ее использует", - утверждает он.

Другие считают, что у биткойна, в частности, есть преимущество стартера, и он останется впереди всех.

Куда пойдет цена в более конкурентной и регулируемой среде, остается только догадываться.

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