Чи стає криптовалюта серйозним класом активів?

Чи є біткоїн «золотом XXI століття» як його називають багато інвесторів? Сукупна частка багатства, вкладеного в криптовалюту, ще досить мала, проте інвестиційні банки вже почали приймати її, хоч і відносно пізно. У певному сенсі вони усвідомили, що не можуть ігнорувати її.

"Причина, через яку банки та хедж-фонди беруть у цьому участь, полягає в тому, що цього хочуть їхні клієнти", - зазначила Енн Хейден.

"Це має міцну технологічну основу, але в основі цього лежать настрої. Будь-яка людина, яка має велику суму грошей у фонді, захоче отримати 5% у криптовалюті просто тому, що їй сказали, що так і має бути. Вони не знають, чому", – пояснила вона.

Хоча деякі банки створили власні крипто-стартапи і свої власні версії криптовалют, інші банки пропонують клієнтам з управління станом доступ до активів біткоїну.

Morgan Stanley був першим інвестиційним банком, який зробив це з трьома окремими фондами, хоча він надає своїм заможним клієнтам доступ тільки до того, що вважає неймовірно волатильним активом.

Пітер Браун погоджується з цією думкою. Він каже, що цей актив може бути інвестований у рамках ширшого портфеля. Однак як самостійна інвестиція ви ризикуєте втратити всі свої гроші, попереджає він.

"У нас є одна річ, яку ми називаємо стратегією Юнкера. Це щось неймовірно волатильне, у що ви вкладаєте певну кількість грошей та готові їх втратити".

"Це як копійчані акції. Ваші інвестиції, швидше за все, впадуть до нуля, але якщо вони виростуть до 10 пенсів, ви заробите в 10 разів більше своїх грошей. Але ви повинні бути готові втратити всі свої інвестиції. Ось така це азартна гра" , – пояснив він.

Навіть незважаючи на недовіру до криптовалют, центральні банки розробляють свої власні версії цифрових валют.

Очікується, що законопроект, який прокладатиме шлях до створення цифрового євро, буде опублікований вже на початку 2023 року, і передбачається, що його версія може бути готова до використання до середини десятиліття.

На сайті ЄЦБ цифрова валюта описується як "як банкноти, лише цифрові", і наголошується, що вона буде призначена для доповнення, а не для заміни фізичного євро.

Енн Хейден каже, що участь центральних банків у створенні цифрової валюти цілком очікувана з огляду на те, що від цієї концепції неможливо відмовитися.

"Вони турбуються, що поява цифрових валют послабить їхні власні валюти", - каже вона.

Пітер Браун дотримується аналогічної думки, але вважає, що зрештою використовуватимуться версії Центрального банку.

"Якщо ви маєте регульовану версію, то саме до неї звернеться великий бізнес. Альтернативою будуть версії для чорного ринку. Завжди будуть підозри щодо того, хто її використовує", - стверджує він.

Інші вважають, що біткоїн, зокрема, має перевагу стартера, і він залишиться попереду всіх.

Куди піде ціна в більш конкурентному та регульованому середовищі, залишається лише здогадуватися.

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