"Амбассадоры культуры": Ткаченко рассказал, на что украинцы тратят "ковидную" тысячу

Всего потрачено более 206 млн гривен. Больше всего украинцы тратят деньги на кинотеатры и книжные магазины.

"Рост спроса немалый. Некоторые сайты книжных магазинов не выдержали нагрузки и работали со сбоями. Ведь количество визитов пользователей выросло втрое. В кинотеатры вернулись даже те зрители, что воздерживались от визита в карантин", - отметил Ткаченко.

Железнодорожные билеты продаются с большой скоростью, в частности на туристические направления:

Ивано-Франковск,

Львов,

Буковель.

"Обращаюсь к украинцам: пользуйтесь программой и поддерживайте любимые сферы культуры и креативных индустрий. От вашего спроса зависит их перспективность. Напоминаю театральной и музейной сферам, особенно в регионах... Также призываю всех украинцев, имеющих "зеленый сертификат" стать амбассадорами культуры", - отметил он.

Для того, чтобы стать участниками программы поддержки нужно иметь POS-терминалы.

Как оформить выплату

Чтобы получить 1000 гривен от государства, нужно выполнить такие действия:

оформить банковскую карту "еПоддержка"; загрузить и авторизироваться в приложении "Дия"; проверить наличие зеленого COVID-сертификата. Если он не отображается в приложении, убедитесь, что используете обновленную версию "Дии". Если и это не помогает, следует обратиться к врачу, который вносил данные о прививке в электронную систему; зайти в раздел "Услуги" и найти пункт "еПоддержка"; выбрать для выплаты карту "еПоддержка" и ожидать начисления средств на счет. После успешно поданной заявки, деньги должны прийти на карту в течение 10 дней.

Чтобы получить выплаты на первом этапе программы, нужно подать заявку до 29 декабря.

На первом этапе программы "еПоддержка" будет доступна только в приложении "Дия". Граждане, у которых нет возможности подать заявку через приложение, смогут оформить выплаты уже в следующем году. Минэкономики пообещало разработать схему, по которой вакцинированные украинцы получат помощь без "Дии".

Заявку на получение средств можно подать до конца действия программы - до 18 декабря 2022 года.