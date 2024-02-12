Становить загрозу. Байден відреагував на скандальну заяву Трампа про Росію та НАТО

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп становить загрозу для своєї країни, оскільки він відмовляється захищати інших членів НАТО від нападів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Джо Байдена у Twitter.
За словами Байдена, обіцянка в рамках НАТО, що напад на одного члена є нападом на весь Альянс, забезпечує безпеку американських сімей. І це "дуже просто".
"Будь-яка людина, яка ставить під сумнів довговічність цієї клятви, становить загрозу для нашої безпеки", - наголосив президент.
Колишній президент США Дональд Трамп під час мітингу в Південній Кароліні заявив, що він би не став захищати союзників по НАТО, які "не платять за рахунками".
Більше того, екс-президент пригрозив заохочувати росіян "робити все", що їм заманеться.
Таким чином, Трамп прямо виступив проти принципу колективної безпеки НАТО, який передбачає, що напад на одного члена є нападом на весь Альянс.
Білий дім, реагуючи на таку скандальну заяву, назвав слова колишнього американського лідера "шокуючими та божевільними".
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