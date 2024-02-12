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Представляет угрозу. Байден отреагировал на скандальное заявление Трампа о России и НАТО

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп представляет угрозу для своей страны, поскольку он отказывается защищать других членов НАТО от нападений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в Twitter.

По словам Байдена, обещание в рамках НАТО, что нападение на одного члена является нападением на весь Альянс, обеспечивает безопасности американских семей. И это "очень просто". 

"Любой человек, который ставит под сомнение долговечность этой клятвы, представляет угрозу для нашей безопасности", - подчеркнул президент.

Что сказал Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине заявил, что он бы не стал защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам"

Более того, экс-президент пригрозил поощрять россиян "делать все", что им заблагорассудится.

Таким образом Трамп прямо выступил против принципа коллективной безопасности НАТО, который предусматривает, что нападение на одного члена является нападением на весь Альянс. 

Белый дом, реагируя на такое скандальное заявление, назвал слова бывшего американского лидера "шокирующими и безумными". 

 

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп