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Мы становимся свидетелями опасного роста политической поляризации в мире, - Ложкин

Киев, Четверг 10 сентября 2020 16:53
Мы становимся свидетелями опасного роста политической поляризации в мире, - Ложкин
Фото: Борис Ложкин (Kyiv Jewish Forum)
Автор: РБК-Украина

Президент ЕКУ Борис Ложкин подвел итоги KJF 2020

Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин подвел итоги Kyiv Jewish Forum 2020 и анонсировал проведение в следующем году третьего KJF.

Об этом он заявил, завершая форум и обращаясь к его участникам.

"Некоторые из вас присутствовали в прошлом году на открытии Kyiv Jewish Forum. В этом году, организовав форум в онлайн-режиме, мы провели его у вас дома и привлекли к нему еще большее количество участников", - сказал Ложкин.

Он также отметил, что за последнее десятилетие фиксируется опасный рост политической и социальной поляризации в мире, люди все меньше и меньше слушают и слышат друг друга, крик стал привычнее слова.

"Как показывает история, первыми жертвами нетерпимости и ненависти всегда становятся евреи", - отметил Ложкин.

Напомним, Kyiv Jewish Forum 2020 проходил в режиме онлайн в партнерстве с израильским изданием The Jerusalem Post.

По словам президента ЕКУ Бориса Ложкина, Kyiv Jewish Forum 2020 открыл перед еврейским сообществом новые возможности.

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