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Ми стаємо свідками небезпечного зростання політичної поляризації у світі, - Ложкін

Київ, Четвер 10 вересня 2020 16:53
Ми стаємо свідками небезпечного зростання політичної поляризації у світі, - Ложкін
Фото: Борис Ложкін (Kyiv Jewish Forum)
Автор: РБК-Україна

Президент ЄКУ Борис Ложкін підбив підсумки KJF 2020

Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін підсумовував Kyiv Jewish Forum 2020 і анонсував проведення в наступному році третього KJF.

Про це він заявив, завершуючи форум і звертаючись до його учасників.

"Деякі з вас були присутні торік на відкритті Kyiv Jewish Forum. В цьому році, організувавши форум в онлайн-режимі, ми провели його у вас вдома і привернули до нього ще більшу кількість учасників", - сказав Ложкін.

Він також зазначив, що за останнє десятиліття фіксується небезпечне зростання політичної і соціальної поляризації у світі, люди все менше і менше слухають і чують один одного, крик став звичніше слова.

"Як показує історія, першими жертвами нетерпимості і ненависті завжди стають євреї", - зазначив Він.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходив у режимі онлайн у партнерстві з ізраїльським виданням The Jerusalem Post.

За словами президента ЄКУ Бориса Ложкіна, Kyiv Jewish Forum 2020 відкрив перед єврейською громадою нові можливості.

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