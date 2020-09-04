Борис Ложкин: Kyiv Jewish Forum открывает новые возможности для обсуждения глобальных проблем

8-9 сентября Еврейский конгресс Украины совместно с The Jerusalem Post проводят Второй Kyiv Jewish Forum. На этот раз форум состоится в режиме онлайн, что даст больше возможностей для разноплановых дискуссий и тематических панелей.

Президент Еврейского конгресса Украины Борис Ложкин рассказал в Facebook о предстоящем форуме.

"Второй Kyiv Jewish Forum открыл перед нами новые возможности. Дискуссионных площадок и тем для обсуждения будет больше, а обратная связь станет более эффективной. Следить за ходом дискуссий и участвовать в их обсуждении можно здесь: https://kyivjewishforum.com. Приходите", - пишет он.

Согласно данным израильского министерства по делам диаспоры, общее количество евреев в мире составляет 14,4 миллиона.

"Лишенные на протяжении многих веков собственного государства, они расселились по всему миру и смогли ассимилироваться с местным населением, не забывая при этом о собственной национальной идентичности. Поэтому, говоря сегодня о том, что волнует евреев, мы неизбежно говорим и о том, что близко всему миру", - поясняет Ложкин тематику Kyiv Jewish Forum.

Среди запланированных дискуссий – борьба с глобальным антисемитизмом и сохранение памяти о жертвах Холокоста, малоизученная тема вклада евреев в победу над нацизмом и Мемориал в Бабьем Яру. Кроме того, лидеры мнений мирового еврейского сообщества обсудят проблемы ирано- и американо-израильских отношений, а также многие другие.

"Попробуем заглянуть за горизонт и спрогнозировать, как изменится мир в ближайшем будущем и что могут принести эти перемены евреям. В общем, два дня форума будут весьма насыщенными", - анонсирует президент Еврейской конфедерации Украины.

Напомним, первый Kyiv Jewish Forum состоялся в 2019 году в Киеве и собрал около 500 гостей из десятков стран мира.

По словам Ложкина, участие в форуме спикеров высочайшего класса показало, насколько Украина нуждалась в проведении международного еврейского дискуссионного ивента.