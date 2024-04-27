Становили загрозу судноплавству. Військові США знищили дрони хуситів у Ємені

Зазначається, що також був помічений запуск однієї протикорабельної балістичної ракети "з підтримуваних Іраном районів Ємену, контрольованих терористами-хуситами, в Аденську затоку". Це відбулося вчора вранці за місцевим часом.

"Повідомлень про постраждалих чи пошкодження з боку кораблів США, коаліції чи комерційних кораблів не було", - розповіли в Центркомі.

Крім того, пізніше того ж дня USCENTCOM "успішно вразив та знищив" один безпілотний надводний корабель (USV) та один безпілотний літальний апарат. (БПЛА) в районах Ємену, контрольованих хуситами.

В американському військовому відомстві вказали, що, як було встановлено, вказані повітряні цілі становили "безпосередню загрозу для США, коаліційних і торговельних суден у регіоні".

"Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для суден США, коаліції та торговельних суден", - зауважується в заяві Центркому.

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