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До Станиці Луганської після розведення сил направлять урядову комісію

Новини » Політика    28.06.2019 - 17:26
До Станиці Луганської після розведення сил направлять урядову комісію
Фото: військові у Станиці Луганській (facebook.com/darka.olifer)

Рішення ухвалив президент Володимир Зеленський

На початку наступного тижня до Станиці Луганської приїде спеціальна урядова комісія, яка має визначити перелік соціально-економічних проблем цієї прифронтовіої території. Про це сказав керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма, повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер у Facebook.

Як зазначив Кучма, відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

До Станиці Луганської після розведення сил направлять урядову комісію

Згідно з повідомленням, Кучма відвідав з робочою поїздкою Луганську область, щоб побачити стан справ безпосередньо на лінії зіткнення в районі Станиці Луганської, де відповідно до Рамкового рішення ТКГ має бути завершено розведення сил.

Кучма спілкувався з українськими військовими, які несуть службу в зоні ООС; говорив з прикордонниками, які працюють на КПВВ, з місцевими мешканцями і місцевою владою.

"Твердо наголошую: Україна йтиме до миру, не втрачаючи жодного зі своїх національних інтересів. Збереження життів кожного українського воїна і кожного мирного мешканця прифронтових територій - один з найбільших і найприорітетніших національних інтересів. Так само, як і наша територіальна цілісність", - зазначив Кучма.

Нагадаємо, 26 червня українські підрозділи під наглядом місії ОБСЄ відійшли з однієї з позицій поблизу Станиці Луганської. Про такі ж дії заявила і сторона бойовиків.

Як повідомляло РБК-Україна, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила розведення сил в Станиці Луганській (Луганська область), яке розпочалося 26 червня.

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Новини України Володимир ЗеленськийЛеонід КучмаСтаница Луганская
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