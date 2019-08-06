Біля моста в Станиці Луганській вилучили майже 50 боєприпасів

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Розмінування території триває

У Луганській області біля мосту Станиці Луганської вилучили 49 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що у Луганській області піротехнічні підрозділи продовжують роботи з розмінування території поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська".

"У період з 1 по 6 серпня піротехніки ДСНС була перевірена місцевість у Станично-Луганському районі поблизу КПВВ "Станиця Луганська", навколо зруйнованого мосту, загальною площею 0,41 га, де було виявлено, вилучено та передано підрозділам Збройних сил України (ЗСУ) для знищення 49 одиниць вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі у Мінську 17 липня прийшли до згоди по ремонту та експлуатації мосту у Станиці Луганській. Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно повинні почати ремонт мосту. Українська сторона відновить завалений проліт, а окремі райони Луганської області (ОРЛО) - покриття та огорожу.

Нагадаємо, 31 липня Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

Як повідомляло РБК-Україна, у період з 1 по 10 серпня 2019 року буде здійснюватися розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з обох сторін.