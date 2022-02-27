UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Станица Луганская, Счастье и Волноваха оказались на грани гуманитарной катастрофы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты перед захватом Станицы Луганской и Счастья практически уничтожили населенные пункты. Жители постоянно находятся в подвалах, их не могут эвакуировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.

"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, русские кафиры почти сравняли их с землей", - написал глава ОГА.

Гайдай добавил, что от обстрелов российских захватчиков пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры Станицы Луганская и Счастья. Восстановить их нет возможности. Жители постоянно находятся в подвалах.

"Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду", - добавил глава ОГА и обратился в международные гуманитарные организации с призывом о помощи Красного Креста.

Гайдай призвал российских оккупантов прекратить обстрелы и дать возможность украинским властям оказать помощь населению уничтоженных населенных пунктов и предотвратить гуманитарную катастрофу.

Ранее глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о гуманитарной катастрофе в Волновахе. Населенный пункт практически разрушен в результате вражеских обстрелов.

Фото: Станица Луганская, Счастье и Волноваха практически уничтожены российскими оккупантами (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Война России против Украины продолжается четвертый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскСчастьеСтаница ЛуганскаяВойна России против Украины