Станете помітними. Рятувальники нагадали про використання світловідбивних елементів (фото)

"Пішоходи, будьте особливо уважними та обережними в умовах низької видимості, як і в темний час доби", - йдеться в заяві.

У ДСНС закликали людей носити світловідбивні елементи, які називаються флікери.

Фото: Інфографіка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Це допоможе вам стати більш помітним для водіїв", - додали рятувальники.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

Також в поліції назвали одну з найпопулярніших причин аварій в Україні. За 2023 рік через неї сталися 1148 ДТП, у яких загинули або постраждали люди.