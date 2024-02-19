UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Станете помітними. Рятувальники нагадали про використання світловідбивних елементів (фото)

Архівне фото: Рятувальники нагадали про використання світловідбивних елементів (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Пішоходам необхідно носити світловідбивні елементи в темний час доби, що убезпечить пересування дорогами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Пішоходи, будьте особливо уважними та обережними в умовах низької видимості, як і в темний час доби", - йдеться в заяві.

У ДСНС закликали людей носити світловідбивні елементи, які називаються флікери. 

Фото: Інфографіка (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Це допоможе вам стати більш помітним для водіїв", - додали рятувальники.

ДТП в Україні

За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.

Також в поліції назвали одну з найпопулярніших причин аварій в Україні. За 2023 рік через неї сталися 1148 ДТП, у яких загинули або постраждали люди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС