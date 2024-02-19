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Станете заметными. Спасатели напомнили об использовании светоотражающих элементов (фото)

Архивное фото: Спасатели напомнили об использовании светоотражающих элементов (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Пешеходам необходимо носить светоотражающие элементы в темное время суток, что обезопасит передвижение по дорогам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Пешеходы, будьте особенно внимательными и осторожными в условиях низкой видимости, как и в темное время суток", - говорится в заявлении.

В ГСЧС призвали людей носить светоотражающие элементы, которые называются фликеры.

Фото: Инфографика (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Это поможет вам стать более заметным для водителей", - добавили спасатели.

ДТП в Украине

За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 ДТП с погибшими или пострадавшими, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 получили травмы. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.

Также в полиции назвали одну из популярнейших причин аварий в Украине. За 2023 год из-за нее произошло 1148 ДТП, в которых погибли или пострадали люди.

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ГСЧС