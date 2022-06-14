Станет провинцией Китая. Подоляк предсказал печальный конец для России

Украина обязательно одержит победу в войне с Россией. А Россия превратится в заброшенную провинцию Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Желая удовлетворить фантазии кучки сумасшедших старцев (а кто еще может составлять неформальное Политбюро?), Путин феерически начал эпоху упадка России, потери ею любого глобального веса (хотя нет, упитанную гопоту с ядерным оружием надо правильно квалифицировать в медицинском смысле) и отправил понтовитую страну в известную эротическую дорогу… В финале - мрачная и заброшенная провинция Китая", - говорит он.

По словам Подоляка, в тот момент, когда первый российский солдат перешел границу Украины, Россия подписала себе смертный приговор.

"Россия обязательно проигрывает, потому что ее модель нежизнеспособна. Вопрос в том, когда и какой ценой", - говорит он.

По мнению Подоляка, Украина должна всеми возможными средствами ускорить приближение конца РФ, который и так скоро придет по многим причинам (эмбарго на нефть, экономическая изоляция, полная потеря международной репутации и др.) и для этого ВСУ необходимо оружие.

"Ситуация на фронте "в моменте" тяжелая, потому что оружия у z-орды действительно накопилось очень много. Но в любом случае Россию ждет поражение в этой войне - историческая логика неумолима", - резюмировал он.