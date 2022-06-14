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Станет провинцией Китая. Подоляк предсказал печальный конец для России

Новина українською →
Россия, Вторник 14 июня 2022 14:52
Станет провинцией Китая. Подоляк предсказал печальный конец для России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украина обязательно одержит победу в войне с Россией. А Россия превратится в заброшенную провинцию Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мнение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Желая удовлетворить фантазии кучки сумасшедших старцев (а кто еще может составлять неформальное Политбюро?), Путин феерически начал эпоху упадка России, потери ею любого глобального веса (хотя нет, упитанную гопоту с ядерным оружием надо правильно квалифицировать в медицинском смысле) и отправил понтовитую страну в известную эротическую дорогу… В финале - мрачная и заброшенная провинция Китая", - говорит он.

По словам Подоляка, в тот момент, когда первый российский солдат перешел границу Украины, Россия подписала себе смертный приговор.

"Россия обязательно проигрывает, потому что ее модель нежизнеспособна. Вопрос в том, когда и какой ценой", - говорит он.

По мнению Подоляка, Украина должна всеми возможными средствами ускорить приближение конца РФ, который и так скоро придет по многим причинам (эмбарго на нефть, экономическая изоляция, полная потеря международной репутации и др.) и для этого ВСУ необходимо оружие.

"Ситуация на фронте "в моменте" тяжелая, потому что оружия у z-орды действительно накопилось очень много. Но в любом случае Россию ждет поражение в этой войне - историческая логика неумолима", - резюмировал он.

Ранее Подоляк назвал нужное Украине вооружение для завершения войны против РФ.

Также, по мнению Подоляка, победа в развязанной Россией войне может стать историческим шансом для украинской нации остановить тех, кто десятилетиями своим безумием пугал весь мир. И восстановить историческую справедливость.

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