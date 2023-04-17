Стане основою фонду репарацій. В ЄС підрахують суму заблокованих російських активів

Протягом наступних місяців Європейський Союз підрахує точну суму заблокованих російських активів, які можуть скласти фонд репарацій і піти на відбудову України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку України Андрія Пишного "Голосу Америки" .

Як повідомляється, з російських валютних резервів, які перевищували 600 мільярдів доларів, станом на початок повномасштабної агресії Росії проти України, приблизно 300 млрд доларів заблоковано на рахунках за кордоном.

Окрім того, заблоковано певні статки російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції за підтримку кремлівської війни. Однак точні цифри російських активів достеменно невідомі.



За словами голови НБУ Андрія Пишного, це зміниться вже найближчим часом: в наступні місяці буде відома точна сума заблокованих коштів, які можуть скласти фонд репарацій і піти на відбудову України.

Пишний також зазначив, що десятий пакет санкцій ЄС "дає підстави говорити не лише про концепцію, що потрібно за рахунок російських активів компенсувати відбудову, а про конкретні суми".

"Десятий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає дуже важливу норму. Він передбачає запровадження звітності: які саме активи, які належать Росії або російським олігархам іммобілізовані, заблоковані й можуть бути використані для формування фонду репарацій. Ця звітність запроваджується, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими, конкретними цифрами й розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення Фонду відновлення і відбудови України", - додав голова НБУ.