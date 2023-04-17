Станет основой фонда репараций. В ЕС подсчитают сумму заблокированных российских активов

В течение следующих месяцев Европейский Союз подсчитает точную сумму заблокированных российских активов, которые могут составить фонд репараций и пойти на восстановление Украины.

Как сообщается, из российских валютных резервов, превышавших 600 миллиардов долларов, по состоянию на начало полномасштабной агрессии России против Украины, около 300 млрд долларов заблокировано на счетах за рубежом.

Кроме того, заблокировано определенное состояние российских олигархов, против которых Запад ввел санкции за поддержку кремлевской войны. Однако точные цифры российских активов неизвестны.



По словам главы НБУ Андрея Пышного, это изменится уже в ближайшее время: в последующие месяцы будет известна точная сумма заблокированных средств, которые могут составить фонд репараций и пойти на восстановление Украины.

Пышный также отметил, что десятый пакет санкций ЕС "дает основания говорить не только о концепции, которую нужно за счет российских активов компенсировать восстановление, а о конкретных суммах".

"Десятый пакет санкций Европейского Союза предусматривает очень важную норму. Он предусматривает введение отчетности: какие именно активы, принадлежащие России или российским олигархам иммобилизованы, заблокированы и могут быть использованы для формирования фонда репараций. Эта отчетность вводится, и уже в ближайшее время мы будем не гадать , а оперировать четкими, конкретными цифрами и понимать, как эти суммы могут быть доступны для наполнения Фонда восстановления и восстановления Украины", - добавил глава НБУ.