Стандарти НАТО в Україні. ЗСУ тепер проводитимуть "повітряні та космічні операції"

У Міністерстві оборони України та Збройних силах запровадили ще низку стандартів НАТО. Серед оновлених доктрин застосовуватиметься поняття "повітряних та космічних операцій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
В оборонному відомстві уточнили, що у жовтні - листопаді було введено ще чотири стандарти НАТО. Серед них:
Зазначимо, що всього у Північноатлантичному альянсі існує 1135 стандартів. Наразі у Збройних силах України та Міноборони було введено вже 280 із них, що становить близько чверті від загальної кількості.
При цьому в МОУ нагадали, що ще у лютому цього року налічувалося лише 77 стандартів, запроваджених у рамках Цілей партнерства, але "повномасштабна війна не зупинила процесу інтеграції України в Північноатлантичний простір".
Також оборонному відомству наголошують, що запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони є пріоритетним завданням для України на шляху до членства в НАТО.
Нагадаємо, раніше у вересні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про роботу "народного супутника" ICEYE за рік, та зазначили, що він допоміг Силам оборони у завданні ударів по кораблю та підводному човні окупантів у Севастопольській бухті.
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