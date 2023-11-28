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Стандарти НАТО в Україні. ЗСУ тепер проводитимуть "повітряні та космічні операції"

Ілюстративне фото: Міноборони України розповіло про запровадження стандарту НАТО про повітряні та космічні операції (facebook.com kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

У Міністерстві оборони України та Збройних силах запровадили ще низку стандартів НАТО. Серед оновлених доктрин застосовуватиметься поняття "повітряних та космічних операцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

В оборонному відомстві уточнили, що у жовтні - листопаді було введено ще чотири стандарти НАТО. Серед них:

  • "Повітряні та космічні операції" (стосується спільної доктрини, на основі якої можуть бути сформульовані стандартні процедури застосування спроможностей щодо дій в аерокосмічному просторі під час об'єднаних операцій).
  • "Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі" (здійснення стандартизованої підготовки під час підготовки до ведення бойових дій у великих населених пунктах).
  • "Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО" (забезпечення командирів та їх штабів керівництвом щодо планування, координації та виконання повітрянодесантних операцій).
  • "Проведення сухопутних тактичних дій" (забезпечення керівництвом щодо планування та виконання заходів і завдань зі стабілізації обстановки, які можуть виникати в рамках будь-якої операції та в межах будь-якої кампанії).

Стандарти НАТО в Україні

Зазначимо, що всього у Північноатлантичному альянсі існує 1135 стандартів. Наразі у Збройних силах України та Міноборони було введено вже 280 із них, що становить близько чверті від загальної кількості.

  • 174 були запроваджені в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти НАТО);
  • 106 - так званих "ініціативних", які впроваджуються Україною поза Цілями партнерства.

При цьому в МОУ нагадали, що ще у лютому цього року налічувалося лише 77 стандартів, запроваджених у рамках Цілей партнерства, але "повномасштабна війна не зупинила процесу інтеграції України в Північноатлантичний простір".

Також оборонному відомству наголошують, що запровадження стандартів НАТО у складові сектору безпеки та оборони є пріоритетним завданням для України на шляху до членства в НАТО.

Нагадаємо, раніше у вересні в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про роботу "народного супутника" ICEYE за рік, та зазначили, що він допоміг Силам оборони у завданні ударів по кораблю та підводному човні окупантів у Севастопольській бухті.

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