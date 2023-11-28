Стандарты НАТО в Украине. ВСУ теперь будут проводить "воздушные и космические операции"

В Министерстве обороны Украины и Вооруженных силах ввели еще ряд стандартов НАТО. Среди обновленных доктрин станет применяться понятие "воздушных и космических операций".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
В оборонном ведомстве уточнили, что в октябре - ноябре были введены еще четыре стандарта НАТО. Среди них:
Отметим, что всего в Североатлантическом альянсе существует 1135 стандартов. В настоящее время в Вооруженных силах Украины и Минобороны было введено уже 280 из них, что составляет около четверти от общего количества.
При этом в МОУ напомнили, что еще в феврале этого года насчитывалось только 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но "полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство".
Также оборонном ведомстве подчеркивают, что введение стандартов НАТО в состав сектора безопасности и обороны является приоритетной задаче для Украины на пути к членству в НАТО.
Напомним, ранее в сентябре в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о работе "народного спутника" ICEYE за год, и отметили, что он помог Силам обороны в нанесении ударов по кораблю и подводной лодке оккупантов в Севастопольской бухте.
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