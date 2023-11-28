Стандарты НАТО в Украине. ВСУ теперь будут проводить "воздушные и космические операции"

В оборонном ведомстве уточнили, что в октябре - ноябре были введены еще четыре стандарта НАТО. Среди них:

"Воздушные и космические операции" (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).

(касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения способностей действий в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций). "Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде" (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах).

(осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах). "Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО" (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций).

(обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций). "Проведение сухопутных тактических действий" (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании).

Стандарты НАТО в Украине

Отметим, что всего в Североатлантическом альянсе существует 1135 стандартов. В настоящее время в Вооруженных силах Украины и Минобороны было введено уже 280 из них, что составляет около четверти от общего количества.

174 были введены в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО);

106 - так называемых "инициационных", которые внедряются Украиной вне Целей партнерства.

При этом в МОУ напомнили, что еще в феврале этого года насчитывалось только 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но "полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство".

Также оборонном ведомстве подчеркивают, что введение стандартов НАТО в состав сектора безопасности и обороны является приоритетной задаче для Украины на пути к членству в НАТО.