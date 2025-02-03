Стандарти кабелів для електромобілів: куди який підходить

Кабель, яким електромобіль підключається до зарядної станції, має на дальньому від неї кінці роз’єм (пістолет), який має відповідати гнізду під лючком машини. Їх є декілька форматів, які залежать від обраного автовиробником стандарту і від потужності зарядного пристрою. Саме про цей роз’єм найчастіше піклуються водії "електричок" і про них ми сьогодні поговоримо. Попутно зазначимо, що для тих, хто має з собою в багажнику власний кабель, на станції є розетка того ж самого формату, що і в машині – під кінець кабеля, ближчий до станції.

Які бувають стандарти кабеля зарядки

Зрозуміло, що зарядитись не вийде, якщо на кабелі станції виявиться штекер відмінного від вашого стандарту. Або, якщо на станції немає розетки такого типу, як на другому кінці вашого власного кабеля. Отже, які в наш час використовуються стандарти кабелів:

Type 1 (J1772). Цей роз’єм часто називають американським, хоча він використовувався і на японських машинах. Він створений для станцій з невеликим струмом заряду, як кажуть, “повільних” зарядок. Наприклад, такий мають популярні у нас електромобілі Nissan Leaf першого покоління у базовому виконанні, привезені з-за океану, а ще малюки Mitsubishi i-MiEV та більшість його клонів Peugeot iOn і Citroën C-Zero.;

Type 2 (Mennekes). Так званий європейський стандарт, сьогодні він найбільш поширений в Україні. Він розрахований на зарядні станції відносно невисокої потужності;

CСS Combo 1 Штекер для швидкої зарядки, в першу чергу поширений на американських електромобілях. Фактично поєднаний з штекером Type 1, бо фізично є свого роду прибудовою до нього;

CCS Combo 2 Швидкий європейський стандарт, відповідно, поєднаний з європейським штекером Type 2. Багато які сучасні моделі електромобілів, включаючи шанованих європейців типу Audi e-tron та Volkswagen ID.3, підтримують саме цей тип роз'єму;

GB/T AC. Китайський стандарт, який використовується в китайських електромобілях для повільного заряджання. Зовні його порт схожий на європейський Type 2 (Mennekes), але з ним не стикується;

GB/t DC. Ще один китайський роз'єм, але призначений для швидкого заряджання. На зарядних станціях обидва китайських формати у нас не зустрічаються, але для їхнього сполучення з європейськими пістолетами продаються спеціальні перехідники;

CHAdeMO. Один з найстаріших, але все ще поширених типів, який підходить для потужних, так званих "швидких" зарядних станцій. Наприклад, ним комплектувались ті самі Nissan Leaf першої генерації у багатій версії.

Type Tesla (NACS). Американський роз'єм призначений для автомобілів Tesla, причому він забезпечує швидку і дуже зарядку.

Коротко

Якщо зарядне гніздо має непопулярний в Україні стандарт, власник такого електромобіля змушений або переобладнувати зарядний вузол, або купувати перехідник. В обох випадках слід розуміти, наскільки це відповідальний момент. Адже, по-перше, йдеться про комутацію досить великого струму, часом понад сто ампер, негаразди з яким загрожують пожежею. А по-друге, за процесом зарядки в нинішніх "електричках" слідкує пильна електроніка, яка часто не визнає неоригінальні або низькоякісні кабелі та перехідники. Враховуйте це при виборі компонентів та майстерні, яка їх монтуватиме – і домовляйтеся про гарантію ті інші тонкощі на випадок подальших проблем при зарядці.