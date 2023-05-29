За стандартами НАТО: в Україні змінять порядок військової служби у ЗСУ

Міністерство оборони розробляє зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. В основі змін - стандарти кадрового менеджменту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

Після розробки, погодження та розгляду Кабінетом міністрів проекту змін до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ", його буде подано главі держави для уведення в дію указом президента України.

Як повідомляло РБК-Україна польський сенат назвав ЗСУ найсильнішою армією на континенті. Однак для членства в НАТО Україна повинна провести низку реформ. Питання про відносити України з НАТО буде обговорюватися на саміті у Вільнюсі у липні. Детальніше про саміт читайте в матеріалі РБК-Україна "Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу".

Нагадаємо, одним із прямих наслідків російського вторгнення стало рекордне зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. У лютому 2023 року 87% підтримують вступ України до Європейського Союзу, 86% - до НАТО.

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