"Найсильніша армія на континенті": Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України до НАТО

Сенат Польщі одноголосно ухвалили резолюцію про членство України в НАТО. Рішення має бути ухвалене за надзвичайною процедурою, як у випадку з Фінляндією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо .

Як зазначено у резолюції, "Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті з надзвичайним бойовим досвідом".

"Українська армія швидко переозброюється технікою НАТО та використовує оперативне мистецтво та тактику, що розроблялася десятиліттями серед західних союзників. Захисникам потрібна реальна підтримка через тіснішу політичну та військову співпрацю з країнами НАТО", - говориться у документі.

У резолюції зазначено, що під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "набагато більше, ніж у попередніх заявах про політику відкритих дверей". Вільнюський саміт має стати важливим етапом підготовки України до повноправного членства. Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням - як у випадку Фінляндії та Швеції - результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу.

Як зазначається, Росія представляє вторгнення в Україну як захист від НАТО. "Тому, якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні. Альянс визначив цю загрозу під час минулорічного саміту НАТО в Мадриді. Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць лише зараз погоджуються з нами", - йдеться у резолюції.

Також зазначається, що Фінляндію та Швецію "запросили приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не використовувалася". "І хоча Швеція все ще залишається поза структурами пакту, союзники вирішили, що захищатимуть її. Сенат Республіки Польща закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру до України", - сказано у ухваленій резолюції.

У резолюції також висловлено підтримку вимогам країн, що межують з Росією, щодо міцних гарантій безпеки для України та "показу шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом".

Під час дебатів щодо проекту резолюції віце-спікер Сенату Ґабріеля Моравська-Станецька нагадала, що Україна вже отримувала гарантії безпеки, наприклад, за Будапештським меморандумом, укладеним у 1994 році, за яким США, Росія та Велика Британія зобов’язалися поважати суверенітет і територіальну цілісність України, і ці гарантії не захистили її від російського нападу.

Сенатор Ярослав Русєцький підкреслив, що Польща підтримує Україну в усіх можливих сферах, включно з її євроатлантичними прагненнями. Він звернув увагу на важливість можливості вступу України до Альянсу та висловив сподівання, що всі політичні партії польського Сенату дійдуть згоди щодо цього питання.