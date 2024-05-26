Стан ще важкий. В Словаччині дали прогноз щодо термінів одужання Фіцо

Голова парламентського клубу Smer у парламенті Ян Ріхтер заявив, що за попередніми оцінками, прем'єр-міністр може бути повністю здоровий до кінця року.

"Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення... До цілковитого одужання варто почекати приблизно до кінця року", - додав він.

За його словами, повноцінне одужання включає також і час на реабілітацію для прем'єра.