Стан ще важкий. В Словаччині дали прогноз щодо термінів одужання Фіцо

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо все ще важкий, тому його дострокового повернення очікувати не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.
Голова парламентського клубу Smer у парламенті Ян Ріхтер заявив, що за попередніми оцінками, прем'єр-міністр може бути повністю здоровий до кінця року.
"Ступінь травми був настільки великим, що було б безвідповідально очікувати дуже швидкого повернення... До цілковитого одужання варто почекати приблизно до кінця року", - додав він.
За його словами, повноцінне одужання включає також і час на реабілітацію для прем'єра.
Нагадаємо, що 15 травня словацький письменник Юрай Цинтула здійснив замах на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Він вистрілив у політика з пістолета близько п'яти разів. Фіцо відразу був доправлений до лікарні після чого йому зробили кілька оперативних втручань.
Докладніше про замах і які можуть бути мотиви у нападника - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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