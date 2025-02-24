Стан Папи Римського залишається "критичним". У нього проблеми з нирками

Папа Римський Франциск, як і раніше, перебуває в "критичному" стані. Водночас, не проявляється жодних нових серйозних проблем із диханням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
У неділю у Ватикані заявили, що Папа Римський все ще отримував високопоточну кисневу терапію і переніс переливання крові. Аналізи крові також показали, що у нього "початкова, легка, ниркова недостатність" - проблема з нирками, яка "наразі перебуває під контролем".
Також цього дня стало відомо, що тромбоцитопенія Папи Римського - стан, за якого кількість тромбоцитів у крові стає надто низькою - стабілізувалася.
Зранку понтифік "взяв участь у Святій Месі разом із тими, хто піклується про нього в ці дні". При цьому Ватикан не став давати прогнозів, враховуючи "складність клінічної картини".
Також Рапа Римський виступив із заявою, в якій закликав католиків молиться за нього після того, як він другий тиждень поспіль не зміг особисто прочитати традиційну молитву "Ангелус".
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