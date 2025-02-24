Стан Папи Римського залишається "критичним". У нього проблеми з нирками

У неділю у Ватикані заявили, що Папа Римський все ще отримував високопоточну кисневу терапію і переніс переливання крові. Аналізи крові також показали, що у нього "початкова, легка, ниркова недостатність" - проблема з нирками, яка "наразі перебуває під контролем".

Також цього дня стало відомо, що тромбоцитопенія Папи Римського - стан, за якого кількість тромбоцитів у крові стає надто низькою - стабілізувалася.

Зранку понтифік "взяв участь у Святій Месі разом із тими, хто піклується про нього в ці дні". При цьому Ватикан не став давати прогнозів, враховуючи "складність клінічної картини".

Також Рапа Римський виступив із заявою, в якій закликав католиків молиться за нього після того, як він другий тиждень поспіль не зміг особисто прочитати традиційну молитву "Ангелус".