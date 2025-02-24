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Состояние Папы Римского остается "критическим". У него проблемы с почками

Фото: Папа Римский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Папа Римский Франциск по-прежнему находится в "критическом" состоянии. В то же время, не проявляется никаких новых серьезных проблем с дыханием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

В воскресенье в Ватикане заявили, что Папа Римский все еще получал высокопоточную кислородную терапию и перенес переливание крови. Анализы крови также показали, что у него "начальная, легкая, почечная недостаточность" - проблема с почками, которая "в настоящее время находится под контролем".

Также в этот день стало известно, что тромбоцитопения Папы Римского - состояние, при котором количество тромбоцитов в крови становится слишком низким - стабилизировалось.

Утром понтифик "принял участие в Святой Мессе вместе с теми, кто заботится о нем в эти дни". При этом Ватикан не стал давать прогнозов, учитывая "сложность клинической картины".

Также Рапа Римский выступил с заявлением, в котором призвал католиков молится за него после того, как он вторую неделю подряд не смог лично прочитать традиционную молитву "Ангелус".

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