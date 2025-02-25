Стан Папи Римського залишається критичним, - Ватикан

Стан Папи Римського Франциска залишається критичним, але стабільним. Він перебуває у лікарні із подвійним запаленням легенів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
"Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними", - повідомили у Ватикані.
Там також розповіли, що увечері 25 лютого понтифіку зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз "залишається стриманим".
Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Папу Римського Франциска госпіталізували в римську лікарню "Джемеллі" після того, як упродовж кількох днів він мав труднощі з диханням. Спершу його лікували від бронхіту, проте згодом діагностували пневмонію обох легень.
ЗМІ повідомляли, що понтифік - особливо сприйнятливий до інфекції легень (пневмонії), яка може бути спричинена вірусами. Це буцімто пов'язано з тим, що в молодості він переніс плеврит - запалення легенів, а також часткову операцію з видалення легені.
Відомо, що за 12 років свого перебування на цій посаді, Папа Римський неодноразово потрапляв до лікарні Зокрема, в березні 2023 року він проходив лікування від бронхіту в тій самій лікарні.
22 лютого пресслужба Ватикану розповіла, що у Папи Римського стався респіраторний криз. Йому необхідно було застосувати "кисень на високих потоках".
Крім того, аналізи крові Понтифіка показали "початкову, легку, ниркову недостатність" - проблему з нирками, яка "перебувала під контролем".
Про те, чи може Папа Римський "зректися престолу" через хворобу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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