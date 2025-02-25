Стан Папи Римського залишається критичним, - Ватикан

Хвороба Папи Римського

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Папу Римського Франциска госпіталізували в римську лікарню "Джемеллі" після того, як упродовж кількох днів він мав труднощі з диханням. Спершу його лікували від бронхіту, проте згодом діагностували пневмонію обох легень.

ЗМІ повідомляли, що понтифік - особливо сприйнятливий до інфекції легень (пневмонії), яка може бути спричинена вірусами. Це буцімто пов'язано з тим, що в молодості він переніс плеврит - запалення легенів, а також часткову операцію з видалення легені.

Відомо, що за 12 років свого перебування на цій посаді, Папа Римський неодноразово потрапляв до лікарні Зокрема, в березні 2023 року він проходив лікування від бронхіту в тій самій лікарні.

22 лютого пресслужба Ватикану розповіла, що у Папи Римського стався респіраторний криз. Йому необхідно було застосувати "кисень на високих потоках".

Крім того, аналізи крові Понтифіка показали "початкову, легку, ниркову недостатність" - проблему з нирками, яка "перебувала під контролем".

Про те, чи може Папа Римський "зректися престолу" через хворобу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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