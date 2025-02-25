Состояние Папы Римского остается критическим, - Ватикан

Болезнь Папы Римского

Напомним, 14 февраля стало известно, что Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" после того, как в течение нескольких дней он испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, однако впоследствии диагностировали пневмонию обоих легких.

СМИ сообщали, что понтифик - особенно восприимчив к инфекции легких (пневмонии), которая может быть вызвана вирусами. Это якобы связано с тем, что в молодости он перенес плеврит - воспаление легких, а также частичную операцию по удалению легкого.

Известно, что за 12 лет своего пребывания на этом посту, Папа Римский неоднократно попадал в больницу В частности, в марте 2023 года он проходил лечение от бронхита в той же больнице.

22 февраля пресс-служба Ватикана рассказала, что у Папы Римского случился респираторный криз. Ему необходимо было применить "кислород на высоких потоках".

Кроме того, анализы крови Понтифика показали "начальную, легкую, почечную недостаточность" - проблему с почками, которая "находилась под контролем".

О том, может ли Папа Римский "отречься от престола" из-за болезни, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.