Состояние Папы Римского остается критическим, - Ватикан

Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным. Он находится в больнице с двойным воспалением легких.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
"Клиническое состояние Святейшего Отца остается критическим, но стабильным. Никаких острых респираторных эпизодов не было, а параметры гемодинамики остаются стабильными", - сообщили в Ватикане.
Там также рассказали, что вечером 25 февраля понтифику сделали плановую компьютерную томографию для рентгенологического контроля двусторонней пневмонии. Прогноз "остается сдержанным".
Напомним, 14 февраля стало известно, что Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" после того, как в течение нескольких дней он испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, однако впоследствии диагностировали пневмонию обоих легких.
СМИ сообщали, что понтифик - особенно восприимчив к инфекции легких (пневмонии), которая может быть вызвана вирусами. Это якобы связано с тем, что в молодости он перенес плеврит - воспаление легких, а также частичную операцию по удалению легкого.
Известно, что за 12 лет своего пребывания на этом посту, Папа Римский неоднократно попадал в больницу В частности, в марте 2023 года он проходил лечение от бронхита в той же больнице.
22 февраля пресс-служба Ватикана рассказала, что у Папы Римского случился респираторный криз. Ему необходимо было применить "кислород на высоких потоках".
Кроме того, анализы крови Понтифика показали "начальную, легкую, почечную недостаточность" - проблему с почками, которая "находилась под контролем".
О том, может ли Папа Римский "отречься от престола" из-за болезни, - читайте в материале РБК-Украина.
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