Стан будівельної галузі в Україні та її перспективи обговорять на Business Day КБУ

Запрошуємо долучатися до заходу, де буде презентовано ексклюзивну інформацію щодо ринку будматеріалів. Так, в рамках Business Day КБУ перший блок обговорення буде присвячено темі “Єврогармонізація ринку будівельної продукції в Україні: стан впровадження та нововведення”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленням організаторів.
Програмою заходу передбачено:
Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики (ексклюзивна презентація 2-ої частини дослідження, замовленого КБУ)
Нова регуляція будівельної продукції – новинки, виклики та підготовка до переходу
Державний ринковий нагляд за будівельними виробами: хто та що підлягатиме перевірці?
Досвід впровадження технічних регламентів та директив ЄС виробниками цементу України
Імплементація нових технологій на ринку
Окрім цього, всі учасники матимуть можливість стати частиною активного бізнес-нетворкінгу під час перерв між блоками заходу. Не пропустіть можливість. Кількість місць обмежена!
Обов’язкова реєстрація та умови участі за посиланням.
Про що ще поговоримо під час Business Day КБУ можна дізнатись за посиланням.
Якщо бажаєте стати партнером Business Day КБУ, звертайтеся за контактами:
Організатор: Конфедерація будівельників України
Фінансовий партнер: Глобус Банк
Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S
Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, PRAGMATIKA.MEDIA, ICC Ukraine, РБК-Україна, Property Times, ZPP, Час Перших, Відбудова Запоріжжя, StroyObzor, Український погляд, Marketer, Delo. ua, Бізреліз.
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