Стан будівельної галузі в Україні та її перспективи обговорять на Business Day КБУ

Дата: 11 березня 2025 року

Формат: офлайн/онлайн

Програмою заходу передбачено:

Тетяна Ситник, Керівник відділу В2B і стратегічних досліджень компанії CBR

Цементний ринок в Україні: погляд споживачів, виробників і розробників державної політики (ексклюзивна презентація 2-ої частини дослідження, замовленого КБУ)

Квета Кабатнікова, Делегований національний експерт, Генеральний директорат з питань внутрішнього ринку, промисловості, підприємництва та МСП Єврокомісії (DG GROW)

Нова регуляція будівельної продукції – новинки, виклики та підготовка до переходу

Олена Воскобійник, Директор Департаменту технічного регулювання у будівництві Міністерства розвитку громад та територій України (tbc)

Євген Доільніцин, Заступник начальника управління стандартизації, аналізу та міжнародного співробітництва - начальник відділу аналізу та політики стандартизації департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України (tbc)

Валентина Янович, Начальник управління технічних регламентів та оцінки відповідності департаменту технічного регулювання Міністерства економіки України (tbc)

Наталія Дюжилова, Заступниця Голови Державної інспекції архітектури та містобудування України

Державний ринковий нагляд за будівельними виробами: хто та що підлягатиме перевірці?

Віктор Фільварковий, Заступник начальника відділу акредитації органів з сертифікації продукції Національного агентства з акредитації України (tbc)

Людмила Кріпка, Виконавчий директор Асоціації "Укрцемент"

Досвід впровадження технічних регламентів та директив ЄС виробниками цементу України

Геннадій Фаренюк, Директор ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"

Імплементація нових технологій на ринку

Окрім цього, всі учасники матимуть можливість стати частиною активного бізнес-нетворкінгу під час перерв між блоками заходу. Не пропустіть можливість. Кількість місць обмежена!

Обов’язкова реєстрація та умови участі за посиланням.

Про що ще поговоримо під час Business Day КБУ можна дізнатись за посиланням.

Якщо бажаєте стати партнером Business Day КБУ, звертайтеся за контактами:

office@kbu.org.ua

+38 (044) 200 04 52

+38 (050) 200 04 52

Організатор: Конфедерація будівельників України

Фінансовий партнер: Глобус Банк

Стратегічні бізнес-партнери КБУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S

Інформаційні партнери: ProfBuild, Build Portal, PRAGMATIKA.MEDIA, ICC Ukraine, РБК-Україна, Property Times, ZPP, Час Перших, Відбудова Запоріжжя, StroyObzor, Український погляд, Marketer, Delo. ua, Бізреліз.