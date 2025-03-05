Состояние строительной отрасли в Украине и ее перспективы обсудят на Business Day КСУ

Приглашаем присоединиться к мероприятию, где будет представлена эксклюзивная информация о рынке стройматериалов. Так, в рамках Business Day КСУ первый блок обсуждения будет посвящен теме "Еврогармонизация рынка строительной продукции в Украине: состояние внедрения и нововведения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщением организаторов.
Программой мероприятия предусмотрено:
Цементный рынок в Украине: взгляд потребителей, производителей и разработчиков государственной политики (эксклюзивная презентация 2-ой части исследования, заказанного КБУ)
Новая регуляция строительной продукции - новинки, вызовы и подготовка к переходу
Государственный рыночный надзор за строительными изделиями: кто и что будет подлежать проверке?
Опыт внедрения технических регламентов и директив ЕС производителями цемента Украины
Имплементация новых технологий на рынке
Кроме этого, все участники будут иметь возможность стать частью активного бизнес-нетворкинга во время перерывов между блоками мероприятия. Не упустите возможность. Количество мест ограничено!
Обязательная регистрация и условия участия по ссылке.
О чем еще поговорим во время Business Day КБУ можно узнать по ссылке.
Если хотите стать партнером Business Day КБУ, обращайтесь по контактам:
Организатор: Конфедерация строителей Украины
Финансовый партнер: Глобус Банк
Стратегические бизнес-партнеры КСУ: East Office of Finnish Industries Oy, SKAKO Concrete A/S
Информационные партнеры: ProfBuild, Build Portal, PRAGMATIKA.MEDIA, ICC Ukraine, РБК-Украина, Property Times, ZPP, Час Первых, Відбудова Запоріжжя, StroyObzor, Украинский взгляд, Marketer, Delo. ua, Бизрелиз.
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