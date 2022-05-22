Стамбульское коммюнике и гарантии безопасности: что известно о переговорах Украины с РФ

Первая встреча

Переговоры украинской и российской делегаций начались через 4 дня после вторжения РФ. Представители стран провели несколько раундов в Беларуси, затем общались онлайн.

Однако наиболее важным этапом в переговорном процессе стала встреча в Стамбуле 29 марта, где Украина представила свое видение мирного урегулирования конфликта и проект гарантий безопасности.

В свою очередь российская сторона заявила, что РФ делает "два шага по деэскалации" и снизит активность в направлениях на Чернигов и Киев. Однако фактически войска РФ потерпели там поражение и были вынуждены отступать.

В состав украинской делегации на переговорах вошли: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя ОП Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, нардеп Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Николай Точицкий,замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Российскую сторону представляют: помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра обороны Александр Фомин, замглавы МИД РФ, Андрей Руденко, председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ Леонид Слуцкий.

Стамбульское коммюнике

По итогам встречи 29 марта Украина представила проект соглашения с РФ, который предусматривает такие позиции:

переговоры по Крыму будут идти в течение 15 лет, стороны откажутся от вооруженного способа решения этого вопроса;

вопрос о статусе и судьбе территорий ОРДЛО должны обсудить президенты двух стран при личной встрече;

Украина готова согласиться на внеблоковый статус неядерной страны при наличии четких документальных гарантий от ряда стран.

при наличии гарантий безопасности в Украине не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты, а сама она не будет вступать ни в какие военно-политические союзы.

Гарантии безопасности

Во время переговоров в Стамбуле украинская сторона заявила, что в качестве гарантов безопасности могут выступить страны Совбеза ООН (Британия, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль).

Согласно предложенному механизму, в случае нового акта агрессии гаранты должны предоставить Украине необходимую защиту, как в 5 статье устава НАТО, но быстрее – на консультации может быть отведено от 24 до 72 часов.

До урегулирования вопросов Крыма и ОРДЛО гарантии безопасности не будут распространяться на эти территории.

Механизм гарантий предполагает отправку войск, передачу оружия, обязательство "закрыть небо",помощь Украине в вопросе вступления в ЕС и финансовую поддержку.

Россия право вето не получит. По договору, она будет иметь такой же статус, как и остальные подписанты, без привилегий.

Международные гарантии безопасности могут вступить в силу только после проведения общенационального референдума по этому вопросу в Украине и ратификации договоров праламентами стран-гарантов.

Что говорит Россия

"Стамбульское коммюнике" с предложениями Украины было передано РФ для рассмотрения, что подтвердила делегация страны-агрессора по результатам встречи.

Вскоре лидер РФ Путин заявил, что якобы украинская сторона меняет ранее предложенные формулировки, а переговоры "зашли в тупик".

20 апреля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона внесла свои правки и направила ответные предложения в Киев.

Их содержание не раскрывалось, однако ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия хотела бы видеть Беларусь в числе государств-гарантов безопасности Украины.

Кроме того, президент Владимир Путин высказывался, что Россия не сможет подписать гарантии безопасности Украине, не решив территориальный вопрос Крыма и Донбасса.

Переговоры на паузе

17 мая в РФ обвинила Украину в выходе из переговоров. Член российской делегации Андрей Руденко сообщил, что украинская сторона не ответила на их проект мирного договора, и "переговоры не продолжаются ни в каком виде".

В Офисе президента подтвердили, что переговорный процесс приостановлен. Но речь не идет о выходе из переговоров, а о их целесообразности на данный момент. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия исходит из позиции "все или ничего" и не видит реального положения дел.

В Офисе президента заявляют, что дальнейших ход переговоров будет зависеть от ситуации на фронте. Также глава Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил, что украинская сторона может полностью выйти из переговорного процесса.

После событий в Буче президент заявил, что переговоры зашли в тупик и в дальнейшем будут под угрозой, если Россия продолжит зверства. Позднее Зеленский сообщил, что переговоры прекратятся в случае уничтожения украинских войск в Мариуполе.

По мнению президента Украины, только прямые переговоры с Путиным могут привести в выполнению договоренностей. Владимир Зеленский сообщил, что готов к личной встрече с лидером Кремля без посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

В РФ возможность встречи Зеленского и Путина обсуждается с начала апреля. Российская сторона постоянно выдвигает условие о необходимости предварительного подписания на высшем уровне итогового соглашения.

Ранее сообщалось, что по данным источников западных СМИ, Владимир Путин потерял к диалогу с Киевом всякий интерес после ряда поражений и уничтожения крейсера "Москва".