Стамбульські переговори миру не принесуть, потрібна зустріч Зеленського і Путіна, - МЗС

Формат переговорів у Стамбулі не дасть прогресу, крім обміну військовополонених. Для зрушення мирного процесу з "мертвої точки", потрібна зустріч на рівні лідерів двох країн.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню Суспільне.

Дипломат зазначив, що Стамбульський формат не може істотно змінити ситуацію, що склалася, окрім домовленостей про обміни військовополоненими.

Причиною він назвав "диктаторський характер режиму в Росії", за якого "лише одна людина сама себе уповноважила приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню".

Кислиця зазначив, що з огляду на ситуацію, українська делегація під час двох раундів у Стамбулі, наполягала на необхідності підготовки зустрічі лідерів двох країн - президента України Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна.

"Ми про це говорили і в травні, й у червні. У росіян натомість зовсім інша логіка - що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги, а вже потім зустрінуться лідери", - заявив Кислиця.

Він додав, що без зустрічі двох лідерів, або трьох, разом із президентом США Дональдом Трампом, "навряд чи можна досягти карколомних рішень".