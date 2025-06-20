Стамбульські переговори миру не принесуть, потрібна зустріч Зеленського і Путіна, - МЗС
Формат переговорів у Стамбулі не дасть прогресу, крім обміну військовополонених. Для зрушення мирного процесу з "мертвої точки", потрібна зустріч на рівні лідерів двох країн.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника виданню Суспільне.
Дипломат зазначив, що Стамбульський формат не може істотно змінити ситуацію, що склалася, окрім домовленостей про обміни військовополоненими.
Причиною він назвав "диктаторський характер режиму в Росії", за якого "лише одна людина сама себе уповноважила приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню".
Кислиця зазначив, що з огляду на ситуацію, українська делегація під час двох раундів у Стамбулі, наполягала на необхідності підготовки зустрічі лідерів двох країн - президента України Зеленського й очільника Кремля Володимира Путіна.
"Ми про це говорили і в травні, й у червні. У росіян натомість зовсім інша логіка - що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги, а вже потім зустрінуться лідери", - заявив Кислиця.
Він додав, що без зустрічі двох лідерів, або трьох, разом із президентом США Дональдом Трампом, "навряд чи можна досягти карколомних рішень".
Мирні переговори між Україною та РФ
Україна та Росія провели вже два раунди переговорів із завершення війни - 16 травня і 2 червня 2025 року.
Натомість обидві зустрічі не мали практичного результату, адже Кремль відмовляється від тимчасового припинення вогню терміном на 30 днів та висуває неприйнятні для Києва вимоги.
Зокрема, для ймовірного перемир'я, Москва вимагає призупинити мобілізацію та поставки зброї від західних партнерів.
Для повного завершення бойових дій і тривалішого миру, Кремль вимагає визнати офіційно російськими Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області та АР Крим, відмовитися від поставок західної зброї, оголосити нейтралітет та не вступати в НАТО й інші військові блоки у майбутньому.
Єдиний пункт щодо якого сторони змогли домовитися за підсумками двох раундів переговорів - це обмін полоненими і тілами загиблих солдатів.
Зустріч на рівні лідерів держав
Водночас, за підсумками переговорів 2 червня, делегації попередньо домовилися про необхідність особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним для форсування мирного прогресу.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував допомогу в організації такої зустрічі. Офіційний Київ заявив про бажання провести її в період з 20 по 30 червня.
Напередодні Путін заявив, що переговорні групи домовляються щодо проведення наступного раунду переговорів після 22 червня.
У Кремлі заявили, що точна дата наступного раунду переговорів Росії з Україною буде узгоджена наступного тижня.
Водночас, офіційний Київ скептично ставиться до нового раунду переговорів, оскільки "з росіянами немає про що говорити".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.