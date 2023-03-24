У Стамбулі зайнявся готель, є загиблі

Внаслідок пожежі в готелі в Стамбулі (Туреччина) загинули двоє людей і двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючипсь на CNN Türk .

"Сьогодні близько 08:00 надійшло повідомлення про пожежу на 5-му поверсі 7-поверхового готелю на вулиці Ерол Кая в східному районі нашого округу. Пожежників, служби безпеки та охорони здоров’я негайно було направлено на місце події. . Внаслідок пожежі загинуло двоє наших громадян", - йдеться у заяві зробленій офісом губернатора округу Пендік.

Пожежу було ліквідовано приблизно через 45 хвилин.Деякі люди, які рятувалися від полум'я, чекали на порятунок на даху сусідньої будівлі.

Розслідування триває. Причина загоряння поки невідома .