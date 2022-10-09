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У Стамбулі пролунав вибух і почалася сильна пожежа: є постраждалий

Ілюстративне фото: у Стамбулі пролунав вибух і почалася сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 9 жовтня, увечері в Стамбулі пролунав вибух і почалася пожежа в одній з будівель, що знаходиться в азіатській частині міста. Внаслідок події щонайменше одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rudaw.

За інформацією видання, вибух у будівлі, внаслідок якої почалася пожежа, стався в районі Кадикей. Причина події поки що залишається невідомою. На місце вже прибули пожежники, поліцейські та лікарі.

При цьому зазначається, що з будівлі, яка горить, вже вивели одну людину з травмами. Зараз рятувальники намагаються втихомирити полум'я.

Нагадаємо, 14 серпня в єреванському торговому центрі пролунав вибух , внаслідок якого почалася пожежа.

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СтамбулПожежаТурцияВибух