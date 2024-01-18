У Стамбулі обвалився житловий будинок (відео)
Житловий будинок обвалився у турецькому Стамбулі у четвер, 18 січня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
Обвал стався у робітничому районі Умраніє під час будівництва метро. Повідомляється, що спочатку стався обвал ґрунту на дорозі біля будівлі. На місце інциденту направили бригади спецслужб.
Через обвал на триповерховому будинку також помітили тріщини. Було прийнято рішення евакуювати мешканців.
Через півгодини після евакуації будівля, яка мала тріщини, не витримала і обвалилася.
Влада Стамбула зазначає, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки у будинку нікого не було.
Нагадаємо, 11 грудня у Києві під час ремонту стіни стався обвал. Внаслідок інциденту один робітник загинув, ще один постраждав.
Також у столиці під час ремонтних робіт обвалилися декілька прольотів Дегтярівського мосту на проїжджу частину. В рамках розслідування обвалу правоохоронці проводили обшуки у КМДА, Київавтодорі та підрядників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.